Курил и ругался: полицейские задержали авиадебошира в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" сотрудники полиции задержали, 32-летнего мужчину, создавшего серию конфликтных ситуаций по время нахождения на борту авиалайнера.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, в минувший четверг, 6 февраля, пассажир спровоцировал конфликт с бортпроводником, ругался матом и отказывался занять свое месте.

Кроме того, беспокойный гражданин не сумел преодолеть свою тягу к никотину и устроил перекур в туалетной комнате воздушного судна.

После приземления пассажира уже ждали стражи порядка, доставившие его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В итоге мужчина получил сразу три административных штрафа: за невыполнение законных требований командира воздушного судна, мелкое хулиганство и нарушение запрета на курение табака.

Источник: Вести

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