Губернатор Челябинской области устроил разнос двум министрам после скандала с китайцами

Губернатор Челябинской области устроил разнос двум министрам после скандала с китайцами

10.02.2020, 12:05, Новости дня

И было за что: региональный минздрав открыл пункты для карантина граждан Китая, но население восстало, в результате со скандалом пришлось разбираться Текслеру.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня собрал срочное совещание со своими министрами. Причиной спешности стал скандал, который последовал после неудачной попытки открыть карантинные пункты для граждан Китая для проверки на коронавирус. По решению областного минздрава китайцев предполагалось разместить в Варне, но жители воспротивились, и пункт приема закрыли. Затем министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов предложил открыть пункт в поселке Ужовка, но и тут местные жители восстали против такого соседства. В результате прибывших из Китая перенаправляют в областной туберкулезный диспансер.

И вот Текслер с утра устроил «разбор полетов». Губернатор раскритиковал работу двух министров (Минздрав и Минсоцотношений) за неверную и несогласованную работу, сообщает Ura.ru. Также министрам досталось на «неочевидность» выбранных мест для карантинных пунктов и плохой информированности населения о происходящем. 

«Медики отнеслись к изолируемым людям как к здоровым, а местное население как к больным. Это неправильно», — заявил губернатор, хотя самого министра здравоохранения Семенова на совещании не было.

Текслер потребовал постоянно информировать людей о ситуации с коронавирусом, запретив «хранить все в секрете» от населения. На сегодняшний день зафиксировано 40620 заболевших коронавирусом. Ранее на Урале пенсионерка заблокировала дорогу, чтобы не проехал автобус с китайцами.



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