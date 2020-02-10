Актёр Илья Глинников сообщил о необходимости операции

Актёр Илья Глинников сообщил о необходимости операции

10.02.2020, 12:04, Разное

Актёр Илья Глинников пояснил о необходимости проведения ему ещё одной операции на травмированной ноге. Артист занимается саморазвитием и полностью отдаётся работе.
Одним из новых проектов стала многосерийная картина «Фитнес». Для фильма Глинников исполнил роль опытного боксёра. Ради возможности сыграть роль он оказался вынужден пожертвовать здоровьем. Илья Глинников сообщил, что по сей день ощущает сильную боль в ноге, повреждённой во время участия в съёмках проекта «Холостяк».

После этой травмы артист перенёс ряд операций, но окончательно проблема так и не решена. В соответствии со словами Глинникова, он вынужден снова обратиться к хирургу. При этом работа в сериале требует от актера отложить данную процедуру. В случае согласия на хирургическое вмешательство он бы не смог заниматься боксом и участвовать в съёмках.



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