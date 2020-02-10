Актёр Илья Глинников сообщил о необходимости операции

Актёр Илья Глинников пояснил о необходимости проведения ему ещё одной операции на травмированной ноге. Артист занимается саморазвитием и полностью отдаётся работе.
Одним из новых проектов стала многосерийная картина «Фитнес». Для фильма Глинников исполнил роль опытного боксёра. Ради возможности сыграть роль он оказался вынужден пожертвовать здоровьем. Илья Глинников сообщил, что по сей день ощущает сильную боль в ноге, повреждённой во время участия в съёмках проекта «Холостяк».
После этой травмы артист перенёс ряд операций, но окончательно проблема так и не решена. В соответствии со словами Глинникова, он вынужден снова обратиться к хирургу. При этом работа в сериале требует от актера отложить данную процедуру. В случае согласия на хирургическое вмешательство он бы не смог заниматься боксом и участвовать в съёмках.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Красавец-сын Синди Кроуфорд Пресли набил тату на лице / 9 февраля
- Мнение: Логичное решение Тегерана / 9 января
- Осьминоги живут на спутнике Юпитера? Британский астроном считает, что это может быть правдой / 8 февраля
- Малахов силой упек наркозависимую Борисову в клинику / 15 декабря
- Шура Кузнецова: «Сейчас трендом стала осознанность» / 11 февраля
- Голливудская знаменитость показала крошку-сына / 3 декабря
- Кинологи рассказали, какие породы собак предпочитают россияне / 6 декабря
- Мнение: Зачем Путин строит мосты / 11 декабря