Инсайдеры из Японии прогнозируют массовый дефицит AirPods из-за коронавируса

Под существенной угрозой могут стать продажи наушников AirPods. Всему виной проблемы на заводах, связанные с коронавирусом.
Инсайдеры предсказали масштабную нехватку данных аксессуаров компании Apple. Такая ситуация может возникнуть в связи с распространением коронавируса, по причине чего поставщики американской фирмы временно прекратили работу на фабриках. Согласно данным японского издания Nikkei, эти предприятия в настоящее время ожидают поставок деталей и разрешения на продолжение своего труда.
В Apple выразили надежду, что партнеры смогут запустить производство 10 февраля, если же заводы не сделают этого в ближайшие пару недель, то AirPods ожидает массовый дефицит. К данному времени Apple подала заявку на 45 миллионов пар наушников, сделав это до появления новостей о продвижении эпидемии.
Тот же информатор сообщил, что прежде фирма из США призывала поставщиков перевести производственные мощности из КНР в Северный Вьетнам, но после ослабления торговой войны и напряженных отношений между Пекином и Вашингтоном она отказалась от данной задумки.
Сейчас упомянутые выше аксессуары имеются в продаже на российском портале американской корпорации, а в случае заказа актуальной модификации Pro маркет предлагает потребителю подождать почти месяц, пока к нему дойдет продукт.
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