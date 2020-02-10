Phuket News — двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете

При столкновении двух туристических катеров у побережья острова Пхукет в Таиланде пострадали 22 человека, двое детей, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка из России, погибли, пишет The Phuket News. Полиция заявила, что выясняет обстоятельства происшествия.



Reuters

По крайней мере двое человек погибли утром 10 февраля при столкновении двух катеров неподалёку от восточного побережья острова Пхукет в Таиланде, пишет The Phuket News.

По данным издания, инцидент произошёл в 8:15 утра по местному времени. В ходе столкновения в общей сложности пострадали 22 человека, все были доставлены в близлежащие больницы.

Представитель туристической полиции Пхукета Экачай Сири подтвердил, что двое погибших — дети из России, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Как указано в предварительных полицейских отчётах, катер Payan 5 компании Seastar шёл по подходному каналу к пристани Royal Phuket Marina, чтобы забрать туристов. Когда лодка стала разворачиваться, в неё врезался ехавший в противоположную сторону катер ALP компании LP с пассажирами на борту. Всего на двух лодках было 39 человек, 15 получили помощь на месте и были отпущены домой. Все четверо членов экипажа обоих катеров при столкновении не пострадали.

Полиция заявила, что всё ещё работает на месте происшествия для выяснения причин столкновения и в дальнейшем собирается допросить пострадавших.

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