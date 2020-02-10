Россияне остались без работы из-за коронавируса в Китае

В связи с объявленным в Китае карантином из-за коронавируса более тысячи российских специалистов остались без работы.

«Точная цифра подсчитывается, но однозначно можно сказать, что на данный момент счет идет на тысячи», – рассказал ФАН источник, близкий к посольству РФ в КНР.

В частности, эта проблема коснулась российских учителей, которые преподают английский язык в китайских детских садах.

По словам основателя молодежной площадки Open Space Moscow Дениса Ващука, который работает в одном из детсадов Шэньчженя, все они закрылись на карантин.

«Теперь минимум на месяц без работы. Это также касается и музыкантов, и барменов, и работников хостелов, и актеров. В Китае сейчас полный голяк, ловить абсолютно нечего», – отметил Ващук.

Кроме того, по его словам, в Китае разрастается «масочный кризис», поскольку производители не успевают изготавливать необходимое количество защитных масок.

«Поскольку масок днем с огнем не сыщешь, растет спекуляция. Многие недобросовестные «предприниматели» подбирают в мусорных баках использованный товар, упаковывают и вновь реализуют потребителям», – рассказал Ващук.

Также накануне стало известно, что китайские авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines объявили об увольнении 110 российских пилотов.

Напомним, в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.





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