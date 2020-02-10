Boeing 737 вернулся Красноярск из-за проблем закрылками

Boeing 737 вернулся Красноярск из-за проблем закрылками

10.02.2020, 11:58, Новости дня

Boeing 737 авиакомпании «Нордстар», следовавший рейсом из Красноярска в Москву, совершил посадку в аэропорту вылета из-за не убравшихся после взлета закрылок, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Все хорошо. Сел», – передает ТАСС сообщение аэропорта.

Напомним, ранее в понедельник самолет лоукостера «Победа», вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика