В России поместили на карантин нового генконсула из Китая

В России нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александра Харлова.
Такая процедура является обязательной процедура для всех прибывших из Китая, где произошла вспышка нового коронавируса.
Цуй Шаочунь будет находится на карантине в своей резиденции.
Новый генконсул прибыл в Екатеринбург самолетом из Москвы, а туда – самолетом из Пекина.
30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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