На штрафплощадке в Одессе сгорело 20 авто, еще три повреждены – ГСЧС

В результате пожара на штрафплощадке в Одессе сгорели более 20 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 10 февраля.
Правовую квалификацию события установят после проверки.
Пресс-центр областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил, что возгорание началось около 4.00 утра. В 5.12 пожар был ликвидирован.
«В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, три повреждены», – говорится в сообщении.
150 машин удалось уберечь от огня. В результате пожара никто не пострадал.
Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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