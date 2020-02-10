На штрафплощадке в Одессе сгорело 20 авто, еще три повреждены – ГСЧС

В результате пожара на штрафплощадке в Одессе сгорели более 20 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 10 февраля.

Правовую квалификацию события установят после проверки.

Пресс-центр областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил, что возгорание началось около 4.00 утра. В 5.12 пожар был ликвидирован.

«В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, три повреждены», – говорится в сообщении.

150 машин удалось уберечь от огня. В результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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