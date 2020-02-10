На штрафплощадке в Одессе сгорело 20 авто, еще три повреждены – ГСЧС

На штрафплощадке в Одессе сгорело 20 авто, еще три повреждены – ГСЧС

10.02.2020, 11:54, Новости дня

В результате пожара на штрафплощадке в Одессе сгорели более 20 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 10 февраля.

Правовую квалификацию события установят после проверки.

Пресс-центр областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил, что возгорание началось около 4.00 утра. В 5.12 пожар был ликвидирован.

«В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, три повреждены», – говорится в сообщении.

150 машин удалось уберечь от огня. В результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания и  сумма ущерба устанавливаются.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика