Токио анонсировал встречу Путина и Абэ 9 мая

Токио анонсировал встречу Путина и Абэ 9 мая

10.02.2020, 11:51, Новости дня

Президент РФ и глава японского правительства Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут встречу в Москве 9 мая, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Насколько мне известно, что касается встречи лидеров Японии и России, то она пройдет 9 мая в Москве», – сказал он, передает ТАСС.

Министр добавил, что вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю 75-летия Победы прорабатывается.

На прошлой неделе подтвердилось участие Абэ в торжествах 9 мая в Москве. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в отличие от большинства других иностранных лидеров, для Абэ этот визит станет последней возможностью договориться о том, что он поклялся сделать вместе с Путиным – подготовить мирный договор с Россией.



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