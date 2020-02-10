Минобороны подало иски к поставщику амуниции на 2,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны к компании «БТК групп» о взыскании в общей сложности около 2,3 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Все иски – на 987 млн, 680 млн и 623 млн рублей – поступили в суд 7 февраля, к производству они пока не приняты, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».

Решать проблему качества армейской обуви начали в РФ в 2012 году. Тогда поставщиком одежды и обуви для российской армии, причем единственным, была назначена компания «БТК групп». Это монопольное положение было закреплено распоряжением правительства. На тот момент руководителем службы «БТК групп» по взаимодействию с органами исполнительной власти был полковник в отставке Андрей Подопригорин. В бизнес-структуру он перешел в том же 2012 году, уйдя с должности главы вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

«БТК групп» разрабатывала всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). Комплект предполагал несколько видов солдатской обуви: демисезонная, зимняя и летняя. К концу года проект был завершен, однако снабдить воинские части вещевым обмундированием не успели. В ноябре 2012 года Сердюков был отправлен в отставку. Пост министра обороны занял Шойгу.

Новый глава Минобороны не одобрил летние ботинки, которые разрабатывались «БТК групп» для нового полевого комплекта. С приходом Шойгу были внесены коррективы в уже готовый проект: от демисезонных ботинок отказались как от необязательных. Проект ВКПО потребовал немалых вложений уже с зимними и летними ботинками.





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