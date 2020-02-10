Наука: Фильмы ужасов на МРТ

Как любил повторять Альфред Хичкок, «Кино – это жизнь, откуда вырезали самые скучные сцены». В самом деле, произведения его излюбленного жанра – фильмы ужасов – скучными назвать сложно.

С замиранием сердца, закрывая глаза, боясь пошевелиться, зрители снова и снова обращаются к «хоррор стори» по той же причине, что прыгают с парашютом, скатываются с «американских горок» или смотрят документальное кино о знаменитых преступлениях прошлого, стремясь «пощекотать себе нервы».

Области мозга, активные во время острого страха: ACC ​= ​Anterior Cingulate Cortex (передняя поясная кора), MCC ​= ​Middle Cingulate Cortex (средняя поясная кора), PCC = Posterior Cingulate Cortex (задняя поясная кора), Th = Thalamus (таламус), AMY ​= ​Amygdala (миндалевидное тело), PH = Parrahippocampus (парагиппокамп), PreCG ​= ​PreCentral Gyrus (прецентральная извилина), STG = Superior Temporal Gyrus (верхняя височная извилина), AIC ​= ​Anterior Insula Cortex (передняя островковая кора), MTG ​= ​Middle Temporal Gyrus (средняя височная извилина), LG ​= ​Lingual Gyrus (языковая извилина)

Учитывая всеобщую популярность «ужастиков», команда исследователей из Университета Турку (Финляндия) решила проанализировать то, как сцены, леденящие (в прямом смысле) кровь, влияют на работу мозга и попытаться определить, почему наш мозг снова и снова стремится переживать эти сильные ощущения. Результаты опубликованы в журнале Neuroimage.

Топ-10 самых страшных фильмов последних ста лет

1. Хребет дьявола

2. Вопль

3. Заклятие

4. Репортаж из преисподней

5. Астрал

6. Экзорцист

7. Спокойной ночи, мамочка

8. Китайская история призраков

9. Заклятие 2

10. В тени

Столбцы: год выпуска; смотрел; не смотрел, но слышал; не видел и не слышал; насколько качественно снят; количество точек «внезапного страха» в пиковый момент

Составив список из «самых страшных» фильмов, снятых на протяжении ста лет, ученые приступили к работе.

Собранные данные впечатляют: 72 процента респондентов сообщили, что каждые полгода смотрят хотя бы один фильм ужасов, поскольку помимо чувства страха и растущего по мере развития сюжета чувства беспокойства они переживают нервное возбуждение. Заодно выяснилось, что «хоррор стори» — подходящий повод для общения, поэтому многие «ужастики» люди предпочитают просматривать в компании друзей.

По мнению руководителя исследовательской группы Лаури Нумменмаа (Lauri Nummenmaa), при просмотре фильмов ужасов мы испытываем две разновидности страха: первая – постепенно нарастающий по мере накала страстей (так называемый «саспенс»); второй – резкий, шокирующий страх, возникающий в «пиковый» момент – при появлении монстра. Этот второй страх в буквальном смысле слова заставляет наше сердце «выскакивать из груди». С помощью МРТ-сканера (функциональной МРТ) ученые наблюдали за тем, как человеческий мозг реагирует на обе разновидности: поместив добровольцев в сканнер, они включали им фильмы ужасов и фиксировали поведение нейронов.

Области, активные во время саспенса. ACC ​= ​Anterior Cingulate Cortex (передняя поясная кора), PCG = Post-Cingulate Gyrus (пост-поясная извилина), LG ​= ​Lingual Gyrus (медиальная язычная извилина), PreC ​= ​Precuneus (предклинье), STG = Superior Temporal Gyrus (верхняя височная извилина), FG = Fusiform Gyrus (веретенообразная извилина)

Так, в момент нарастания тревоги, участки мозга, ответственные за зрительное и слуховое восприятие, демонстрировали повышенную активность, направленную на выявление потенциальных угроз, окружающих зрителя. В «пиковый» момент активнее начинали работать участки, ответственные за обработку эмоций и принятие решений по оперативному реагированию на появившиеся угрозы. Более того, выяснилось, что на протяжении всего фильма эти отделы продолжают находиться в «ситуации ожидания»: заранее готовясь, как только это будет необходимо, мгновенно отреагировать на нечто страшное, что рано или поздно обязательно возникнет на экране.

«Мы убедились, что пока смотрим фильм, наш мозг предвидит появление угрозы и готовит нас к ответной реакции. Создатели хорроров используют эту особенность, чтобы все время держать нас в напряжении», — поясняет Мэтью Хадсон, член университетской исследовательской команды.

Таким образом, фильмы ужасов вызывают своеобразное привыкание: зрителю, даже если он не отдает себе в этом отчет, хочется раз за разом испытывать возбуждение и страх и, тем самым, поддерживать активное функционирование мозга в «поисках выхода»: очевидно, это требуется для выживания человеческой популяции. К слову, авторы продолжают свои исследования и приглашают желающих принять участие.

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