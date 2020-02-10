Эксперимент с портретом Путина в лифте подтвердил, что запредельный уровень поддержки диктатора основан на страхе респондентов

Поздний застой и будущая перестройка.
Увлекательный эксперимент с портретом Путина в лифте только подтвердил очевидное. Запредельный уровень поддержки диктатора, который рисуют социологи, основан на страхе респондентов. По этой записи понятно: Путин всем надоел, но народ запуган. Люди матерятся, видя портрет «благодетеля», и одновременно испугано косятся на видеокамеру («Ой, а они звук тоже пишут?», как бы чего не вышло). Примерно также в этой ситуации вели бы себя горожане времен позднего Брежнева. И глупо ждать от среднестатистических обывателей, что они сорвут и растопчут портрет диктатора. Статуи тиранов с удовольствием опрокидывают на землю, когда понимают, что «за это уже ничего не будет». На иное способны только героические «пассионарии», которые всегда и в любом обществе в меньшинстве.
Путинский режим лишен массовой социальной поддержки. Это отличает его от фашизма и сталинизма. Его опора – силовики и чиновники, а также по преимуществу пожилые люди, находящиеся под сильным влиянием телепропаганды или (и) РПЦ. Причем последняя категория постепенно тает. Ни социальные низы, ни интеллигенция, ни бизнес, ни креативный класс, ни «работяги» в большинстве власть не поддерживают.
Позднепутинский (как и позднебрежневский) режим смертельно болен. Он держится только на апатии и страхе населения. Любой, кто придет на смену престарелому диктатору, чтобы реанимировать систему и возвратить поддержку населения, будет обречен начать новую «перестройку».
Источник: Игорь Эйдман / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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