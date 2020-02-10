Минобрнауки отменило приказ о международном сотрудничестве

Приказ министерства науки и высшего образования о международном сотрудничестве, ужесточивший правила общения с иностранцами, отменен, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Приказ отменен», – подтвердил министр, передает ТАСС.
Ранее в РАН раскритиковали приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве, отметив, что он противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование». После этого в Минобрнауки объяснили ограничения в контактах российских и зарубежных ученых.
В октябре 2019 года президиум РАН обратился к министерству науки и высшего образования с просьбой пересмотреть правила общения российских и иностранных ученых, ограничения в которых «ведут к изоляции российской научной сферы».
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