Петербургский чиновник, в квартире у которого нашли казино, ушел в отставку

Петербургский чиновник, в квартире у которого нашли казино, ушел в отставку

10.02.2020, 11:30, Новости дня

Петербургский чиновник, в квартире у которого обнаружили подпольное казино, ушел в отставку. Глава муниципального округа Введенский Олег Калядин сложил полномочия по собственному желанию, сообщает "Интерфакс".

"Новым главой МО Введенский избран Асанов Алексей Семенович", – добавил источник агентства в муниципалитете.

Асанов с 2009 года был депутатом данного муниципалитета, он руководит комиссией по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

8 января сообщалось, что полиция провела обыск в квартире Калядина, расположенной в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Кронверкском проспекте. Там обнаружили "рулетку", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, а также фишки и карты.

После этого в региональном отделении "Единой России" заявили о снятии Калядина со всех партийных должностей.

Источник: Вести



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