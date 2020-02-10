Старт сезона американской серии NASCAR омрачен массовой аварией

Старт сезона американской серии NASCAR омрачен массовой аварией

10.02.2020, 11:30, Новости дня

Американская гоночная серия NASCAR взяла старт на первом этапе сезона в Дайтоне. Гонка получилась "зажигательной" в переносном и прямом смысле слова. До финиша добрались только шесть машин, остальные сошли из-за аварий. Выиграл этап Эрик Джонс на Toyota.

It was a fight 'til the [email protected]_Jones | #BuschClash pic.twitter.com/PtpEJXEHEn

— NASCAR (@NASCAR) February 9, 2020

Джонс стал лучшим из шести пилотов, которым удалось в итоге добраться до финиша. Еще 12 гонщиков сошли из-за аварий, наиболее серьезная из которых случилась за три круга до финиша.

При этом Джонс был только 12-м на старте и четвертым на заключительном рестарте гонки в Дайтоне, однако пилот смог выйти в лидеры на решающем круге и выиграл 0,697 секунды у Остина Диллона на Chevrolet. Клинт Бойер из команды Ford – третий.

Not [email protected] | #BuschClash pic.twitter.com/i5vhxRUDDW

— NASCAR (@NASCAR) February 9, 2020

Источник: Вести



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