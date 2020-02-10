Вынесен приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

Семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе.
Подсудимыми по делу проходили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия, остальных – в участии в террористическом сообществе. Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.
«Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. <…> Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» приговор судьи.
Чернов осужден на 14 лет колонии строгого режима, Иванкин – на 13 лет, Кульков – на 10 лет, Куксов – на девять лет колонии общего режима, Сагынбаев – на шесть лет колонии общего режима.
Напомним, сразу несколько девушек обвинили Сагынбаева в физическом и сексуальном насилии, а также в сознательном заражении вирусом СПИДа.
Активисты «Сети» обвинялись в создании террористического сообщества и подготовке взрывов во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.
В апреле 2019 года террористическое сообщество «Сеть» было внесено в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.
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