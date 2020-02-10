Врачи назвали благоприятный период года для зачатия ребенка

Медицинские специалисты назвали самое благоприятное время для зачатия. По их словам, в этот период беременная жительница может избежать осложнений, проявляющихся из-за обострения хронических заболеваний.

Так, датские эксперты установили, что у женщин, зачавших в зимнее время года, реже диагностировалась гипертензия — категория опасных состояний для роженицы и ее будущего ребенка. Данное расстройство является одной из распространенных причин смертности беременных, уступая только тромбоэмболии. Из-за повышенного давления, проявляющегося на 20-й неделе беременности, возрастают риски развития инсульта или сердечного приступа.

Медики считают, что гипертензивные расстройства развиваются на фоне недостатка витамина D, уровень которого колеблется из-за сезонных изменений. Поэтому у зачавшей зимой женщины основной период беременности приходится на лето, когда солнечная активность максимальная, и проблемы с получением витамина D отсутствуют.

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