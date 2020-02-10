В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления

В дагестанском селе Карабудахкент двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме.

Пострадавшие доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, пишет телеканал «360».

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