В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления

В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления

10.02.2020, 11:26, Разное

В дагестанском селе Карабудахкент двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме.

Пострадавшие доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, пишет телеканал «360».



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