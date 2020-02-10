В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления

В дагестанском селе Карабудахкент двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме.
Пострадавшие доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, пишет телеканал «360».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медики назвали распространенные признаки наличия гельминтов в кишечнике / 16 декабря
- Юрий Гемпель назвал истинную причину присоединения Крыма к России / 26 декабря
- Эксперты назвали 6 неожиданных способов почувствовать себя счастливее / 3 января
- Мнение: Почему молчит @Beria? В Минске судят тех, кто выступал против интеграции / 29 декабря
- Стоимость Lenovo Z5 Pro GT резко снизилась до 190 долларов / 13 января
- Действуя несоразмерно своим силам, Россия сбивает противников с толку / 27 декабря
- Мнение: Разгром в Марибе / 30 января
- Колин Фарелл исполнит роль Пингвина в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза / 8 января