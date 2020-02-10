Нафтогаз допустил обращение в Стокгольмский арбитраж из-за долга RosUkrEnergo

Украинский Нафтогаз рассматривает возможность обращения в Стокгольмский арбитраж в связи с переуступкой ему в 2009 году Газпромом долга RosUkrEnergo на 1,7 млрд долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, «недавно нами были выявлены обстоятельства о роли Газпрома в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo, по которым Нафтогаз претерпел значительные убытки».
«Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее… Международный арбитраж в Стокгольме по контракту между Нафтогазом и Газпромом по переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
Между тем в январе аресты и обеспечительные меры по активам Газпрома в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты по требованию «Нафтогаза Украины».
Газета ВЗГЛЯД сообщала о достижении Газпромом и Нафтогазом принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину.
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