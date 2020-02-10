Российские ученые предложили способ сделать помидоры лекарством от рака

Российские ученые предложили способ сделать помидоры лекарством от рака

10.02.2020, 11:21, Разное

Российские специалисты придумали, как сделать овощи, включая помидоры, настолько полезными, чтобы они помогали в борьбе с раком. Ученые предлагают повысить в продуктах уровень полезных антиоксидантов.
Авторы исследования, представляющие Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, считают, что этого можно добиться, используя ультрафиолетовое излучение. В научной работе, представленной в журнале Heliyon, они применяли подобный метод воздействия на помидоры, продемонстрировав положительный эффект. В результате эксперимента в плодах существенно увеличилось количество антиоксидантов.

Предложенный российскими учеными способ повысить полезные свойства овощей оказался дешевым. Ольга Бабич, возглавляющая институт живых систем при БФУ, считает, данный метод поспособствует сокращению случаев рака как в России, так и во всем мире. Эксперт добавила, что наука сейчас приблизилась к решению проблем распространения сердечно-сосудистых недугов, онкологии, а также продолжительности жизни.



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