Вадим Манукян осудил жалобы звезд по поводу низких пенсий

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян назвал необоснованными жалобы российских звезд из-за низких пенсий. По его словам, в РФ некоторые граждане получают более маленькие пособия по старости, а потому могут возмутиться, что некоторым знаменитостям недостаточно 23 000 рублей, как, например, Елене Ханге.

Вадим Манукян полагает, что у звезд даже слишком завышенные пенсии, поскольку нет никакого труда «светить лицом в телеке». Он призвал правительство поднимать пенсии людям с рабочей профессией: трактористам, шахтерам или комбайнерам, а не эстрадным исполнителям.

Кроме того, Вадим Манукян напомнил, что российский президент объявил борьбу с бедностью, в рамках которой пенсии со временем начнут увеличиваться. А звездам эксперт посоветовал не жаловаться, ведь всю свою жизнь они живут на гонорары.

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