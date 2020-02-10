Эксперт сказал, что может помешать «Академику Черскому» достроить «Северный поток – 2»

«Газпром подвергнется санкциям, если предоставит судно под строительство «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Михаил Крутихин. Так он прокомментировал сообщение о выходе из порта Находка трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить «СП-2».

По мнению партнера консалтингового агентства Rus Energy Михаила Крутихина, существуют определенные технические препятствия для использования трубоукладчика для завершения «Северного потока – 2». «Чтобы технически соответствовать такому заданию, «Академик Черский» должен пройти переоснащение. Тогда судно сможет работать с трубами нужного диаметра. Пока он такой подготовки не прошел. Я не исключаю того, что в Сингапуре его удастся переделать в нужном направлении», – сказал эксперт.

Ранее стало известно о том, что трубоукладчик «Академик Черский», накануне вышел из порта Находки и направился в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Vesselfinder. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак называл это принадлежащее Газпрому судно способным достроить газопровод «Северный поток – 2».

Крутихин рассказал, что ранее существовал план по переоснащению этого судна под определенный диаметр труб, чтобы оно могло работать у берегов Сахалина. Однако для завершения строительства «Северного потока – 2» этого плана недостаточно, подчеркнул он.

Кроме того, эксперт допускает, что возникнут сложности политического характера. «Судно официально принадлежит Газпрому, в оперативной эксплуатации оно находится у подразделения Газпрома – «Газпром флот». Это значит, что если компания предоставит его для завершения проекта «Северный поток – 2», то она автоматически подвергнется санкциям, обозначенным в американском законе. Вопрос в том, решится ли она на такую авантюру», – отметил Крутихин.

В декабре 2019 года США ввели санкции против подрядчиков «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Из-за этого швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» при строительстве «Северного потока – 2», сообщила о приостановке работ в Дании. Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине, строительство газопровода оказалось задержано. Немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США, сообщил в опубликованном в понедельник интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин. В РФ обещали запустить газопровод до конца 2020 года. В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия способна достроить «Северный поток – 2».





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