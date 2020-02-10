Очевидцы рассказали подробности столкновения катеров в Таиланде

Очевидцы рассказали о том, как произошло столкновении двух скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.

По словам Валентины на одном из катеров было очень много туристов. «Один катер выходил на медленной скорости, по правилам. На нем находилось очень много туристов. Сейчас тайские новости передают, что как раз с него и пострадали люди. Те, кто сидел на носу лодки. Власти сообщают, что будут разбираться и выяснять все причины столкновения», – рассказала Валентина радио Sputnik.

По словам Евгения, катера столкнулись лоб в лоб. «Я только что узнал. Мои друзья, которые занимаются экскурсиями, говорят, что катера въехали буквально лоб в лоб».

Как сообщают местные СМИ, один из катеров принадлежит фирме, которая занимается перевозками российских туристов.

В представительстве компании «Пегас Туристик» на Пхукете подтвердили информацию о двоих погибших. «В данный момент большая часть гостей выписана из всех больниц, они были в четырех поликлиниках, все уже увезены в отели отдыхать. У них минимальные ушибы, травмы, ссадины, кроме двих детей, которые погибли», – сказали в представительстве компании.

Инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из Челябинской области шести и 10 лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров.

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