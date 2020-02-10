Денисова заявила, что освобожденные из плена боевиков украинцы просят ее помочь в обеспечении жильем

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденные в результате обмена между Украиной и ОРДЛО 29 декабря 2019 года украинцы просят содействия в обеспечении их жильем. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.
«Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем. Ведь срок их реабилитации в [госпитале] «Лесная Поляна» заканчивается и большинство из них не имеют собственного жилья», – отметила Денисова.
Она сообщила, что инициировала встречу бывших заложников с сотрудниками Службы занятости для ознакомления с услугами центров занятости и получения консультаций по поиску работы.
«Считаю, что украинцы, которые находились в плену на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» и потеряли там свое здоровье, заслуживают достойного социального обеспечения от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни», – добавила Денисова.
❗️❗️До мене надходять звернення від осіб, які були звільнені 29 грудня минулого року відповідно до домовленостей…
Posted by Людмила Денісова on Pühapäev, 9. veebruar 2020
29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР». По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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