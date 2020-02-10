«Паразиты» – триумфатор церемонии «Оскар»

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии, завершившаяся в Долби-театре в Лос-Анджелесе, несомненно, войдет в историю этих наград как значительная веха. Впервые картина, снятая не на английском языке, удостоена главной кинематографической награды года – приза за лучший фильм.

Южнокорейская социальная сатира «Паразиты» режиссера Пона Чжун-Хо победила, помимо главной номинации, в еще трех – «лучший режиссер», «лучший международный фильм» и «лучший оригинальный сценарий».

В этом году впервые южнокорейский фильм получил номинацию в главной оскаровской категории. И сразу же – победа. Можно сказать, что по прошествии двух десятков лет Киноакадемия таким радикальным способом признала высокий статус кинематографа Южной Кореи, давно ходящего в любимцах у элитных кинофестивалей мира. Так, «Паразиты» были удостоены в мае прошлого года Золотой пальмовой ветви – главного приза Каннского кинофестиваля.

«У меня нет слов, – сказала продюсер Куак Син-Э. – Мы никогда не могли себе представить, что такое произойдет. Мы так счастливы!».

Выходя на сцену за наградами, режиссер Пон Чжун-Хо горячо благодарил членов Киноакадемии за оказанную честь, и в какой-то момент, найдя глазами в аудитории Мартина Скорсезе, конкурента по номинациям, сказал, что учился кинематографу по его классическим фильмам. Зал встал и долгой овацией приветствовал это признание.

Но в остальном поводов для радости у ветерана Скорсезе не было. Ни одна из десяти номинаций «Ирландца» не отлилась в золото премиальной статуэтки.

В четырех актерских номинациях все произошло в точном соответствии с прогнозами. Лучшим актером академики признали Хоакина Феникса, неподражаемого трагического клоуна в «Джокере» режиссера Тодда Филлипса. Феникс сказал проникновенную, тревожную и несколько сумбурную речь в защиту человеческого достоинства и экологической ответственности перед лицом серьезных испытаний, возникших перед человечеством.

Рене Зельвегер, которой давно прочили награду за роль Джуди Гарланд в байопике «Джуди», вышла за наградой с, похоже, хорошо подготовленной речью. Она эмоционально поблагодарила своих родителей-иммигрантов, которые «приехали сюда, держась только друг за друга и за американскую мечту». «Как вам вот это?» – сказала актриса, гордо подняв руку с зажатой в ней статуэткой.

Лучшими актерами второго плана, как и ожидалось, стали Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

Выйдя на сцену, Питт съязвил по поводу недавнего импичмента Трампа. «Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд на выступление, что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону», — сказал актер.

Речь Лоры Дерн, отмечающей в понедельник 53-й день рождения, была эмоциональной и трогательной. Она горячо благодарила своих родителей, актеров Дайан Лэдд и Брюса Дерна, назвав их «моими героями». Мама сидела в зале и не могла сдержать слез.

Приз «лучший сценарий экранизации» достался Тайка Вайтити за эксцентричную трагикомедию «Кролик Джоджо».

Считавшийся главным фаворитом военный эпик режиссера Сэма Мендеса «1917» получил три второстепенных «Оскара»: за лучшую операторскую работу, сведение звука и визуальные эффекты.

Еще один фаворит, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, помимо премии Питту, получил еще одного «Оскара» – за лучшую работу художника-постановщика.

«Джокер», который, как и фильм Тарантино, фигурировал в списках лучших фильмов года многих кинокритиков мира, довольствовался, помимо премии Фениксу, «Оскаром» за лучшую музыку.

В категории полнометражного документального кино победила лента «Американская фабрика» Джулии Райкерт и Стивена Богнара, рассказавшая на примере реального трудового конфликта в Огайо о различиях западного и азиатского менталитета.

В документальной номинации для коротких фильмов победила лента «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)», одним из продюсеров которой стала Елена Андрейчева, уроженка Украины, живущая и работающая в Лондоне. Это история некоммерческой школы в Кабуле, где афганских девочек учат читать, писать и кататься на скейтбордах.

Успех южнокорейского фильма «Паразиты» стал, пожалуй, единственной сенсацией церемонии – а также подтверждением серьезных сдвигов в том, как коллективный разум Киноакадемии, насчитывающей около 8 тысяч членов, позиционирует и оценивает зарубежное кино. За девять десятков лет существования академии иностранному кино почти всегда, за редким исключением, отводилась второстепенная роль при распределении наград, а абсолютный приоритет Голливуда воспринимался как должное.

Оскаровская церемония второй раз подряд проходила без ведущего. Впрочем, вышедшие в самом начале на сцену Стив Мартин и Крис Рок, которые в разные годы были ведущими этой церемонии, несколько минут балагурили о том о сем, и могло даже показаться, что продюсеры в самый последний момент передумали и вернулись к прежнему формату. Но нет, Мартин и Рок исчезли со сцены и больше на нее не возвращались.

Большое количество музыкальных номеров, не всегда впечатляющих, которые прослаивали вручение призов, делало в какие-то моменты церемонию больше похожей на «Грэмми», чем на «Оскар».

Актер Том Хэнкс объявил со сцены об одном важном для киноиндустрии событии. С первого дня основания Киноакадемии (сокращенно AMPAS) шли разговоры о создании при ней музея кино. И вот по прошествии столь многих лет мечта сбывается. Хэнкс сообщил, что 14 декабря 2020 года музей кино в Лос-Анджелесе откроет двери для всех любителей экранного искусства.

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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