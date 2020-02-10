Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково

Самолет авиакомпании «Победа», отправлявшийся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета почти сразу после набора высоты. Решение об экстренной посадке было принято из-за трещины на лобовом стекле.
Ко взлетно посадочной полосе были стянуты экстренные службы воздушной гавани. К счастью, их помощь не понадобилась: самолет приземлился штатно, никто не пострадал, пишет телеканал «360».
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