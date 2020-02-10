В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой

Американский телеканал One America News, близкий к Республиканской партии, показал документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», в котором рассказываются подробности участия США в процессе отстранения от власти четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Фильм, автором которого стал бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, длится около часа, при этом больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли тогдашнего президента США Барака Обамы и его администрации в отстранении четвертого президента Украины Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о причастности семьи экс-вице-президента Джо Байдена к коррупционным махинациям в компании «Бурисма», а также о вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии, передает ТАСС.

В съемках фильма приняли участие экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из экс-сотрудников «Беркута» и его адвокат Александр Горошинский. В фильме также показаны «грузинские снайперы», которые подтвердили, что их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили. Снайперы утверждают, что в Киев приехали по поддельным паспортам, а к организации стрельбы, по их словам, были причастны экс-спикер Рады Андрей Парубий и Сергей Пашинский, которые также отвечали за снабжение снайперов оружием.

Еще один житель Грузии по имени Зураб указывает, что во время Майдана встречался в Киеве с Саакашвили и экс-главой Одесской областной милиции Георгием Лордкипанидзе, а также неизвестным сотрудником СБУ. «Когда я встретился с Лордкипанидзе и Саакашвили, Миша рассказал нам и ребятам, что с нами был человек, который был из СБУ. Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они, скажем, планировали убить Януковича», – заявляет

Зураб. В фильме утверждается, что из 45 граждан Грузии, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14.

Капуто также проводит параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Трампа, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому финансиста Джорджа Сороса, Джо Байдена и некоторых представителей Демпартии США. Они, по мнению экс-советника Трампа, могли в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис на Украине, начиная с Майдана.

Напомним, еще в декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. Указывалось также, что во время государственного переворота в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе грузинские.

В июле 2019 года президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» заявил, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.

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