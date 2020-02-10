Китай предостерег Францию от исключения Huawei из сетей 5G

Китай предостерег Францию от исключения Huawei Technologies Co. из сетей 5G на фоне кампании США против китайского технологического гиганта, сообщает Bloomberg.
В воскресенье посольство Китая в Париже призвало Францию установить "прозрачные критерии и одинаково относиться ко всем компаниям".
Оно предупредило, что различие в обращении в зависимости от страны происхождения компании будет рассматриваться как "вопиющая дискриминация" и "замаскированный протекционизм".
В заявлении посольства также содержится завуалированное предупреждение. "Мы не хотим, чтобы развитие" в Китае финской Nokia Oyj и шведской Ericsson AB "пострадало из-за дискриминации и протекционизма" в отношении Huawei со стороны Франции и других европейских стран, заявили в посольстве.
Компания Huawei — крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования — столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.
В конце января Великобритания решила предоставить Huawei ограниченный доступ к своим сетям 5G. "Поставщики с высоким риском" не смогут участвовать в развитии "особо важных составляющих" сетей 5G, в остальных частях сетей их участие не должно превышать 35%.
Позднее в ходе визита в Великобританию госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон "будет оценивать, как Великобритания будет реализовывать запланированные проекты". По словам Помпео, у британских властей "еще есть шанс пересмотреть выполнение данных планов".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Уральские пельмени в гостях у Урганта / 9 февраля
- Independent — никогда не говори «никогда» — Клинтон призналась, что не против стать вице-президентом / 7 февраля
- Путин поручил прокуратуре разобраться с делом «Нового величия» / 10 декабря
- Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue / 3 февраля
- Моральными уродами назвал Владимир Путин выступающих против поддержки семей с детьми / 18 января
- Почему люди не могут защекотать сами себя, рассказали эксперты / 28 января
- ПЦУ: Крещенские купания не ведут к духовному очищению, эта традиция не была распространена среди украинцев / 16 января
- Мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности – СБУ / 24 декабря