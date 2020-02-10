Мини-футбол. Футзалисты КПРФ дважды одолели «Газпром-Югру»

После перерыва, связанного с участием сборной РФ в элитном раунде отбора к чемпионату мира, возобновились матчи чемпионата страны по мини-футболу в Суперлиге. В центральных встречах 12-го тура команда КПРФ дважды одолела "Газпром-Югру" с одинаковым счетом 4:2.

Победы "коммунистов" тем более важны, что были добыты на поле соперника. "Норильский Никель" дважды на своей площадке выиграл у "Новой Генерации" – 5:3 и 6:3. "Ухта" дома была сильнее "Динамо-Самары" – 5:2 и 2:2. А грозненский "Беркут" отобрал очки у "Синары" – 0:5 и 3:3.

"Газпром-Югра" формально сохранил лидерство, имея 44 очка после 20 матчей. Но у КПРФ 42 турнирных балла после 18 встреч и по потерянным очкам именно "коммунисты" вышли вперед. В шестерке лучших также "Синара" (40 очков), "Тюмень" (31), "Норильский Никель" (30) и "Динамо-Самара" (29).

Источник: Вести

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