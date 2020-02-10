Женщина погибла под колесами машины, катаясь на «ватрушке»

Женщина погибла под колесами машины, катаясь на «ватрушке»

10.02.2020, 11:06, Новости дня

Трагически завершились зимние забавы для 33-летней жительницы Иркутской области, которая погибла во время катания на тюбинге. Причем ЧП произошло на дороге, а сама "ватрушка" была привязана к машине, уточнили в региональном управлении МВД. Камера регистратора запечатлела последние секунды жизни женщины.

 

Смертельное ДТП произошло около 17 часов 8 февраля. Подвыпивший 55-летний владелец Toyota Lite Ace предложил с ветерком прокатить знакомую. Привязав тюбинг к машине, они отправились колесить по дорогам, однако при входе в поворот в пяти километрах от поселка Тетеринск "ватрушка" выкатилась на встречную полосу и вместе с наездницей оказалась под колесами Mitsubishi Pajero. К моменту прибытия фельдшеров женщина была мертва.

Экспертиза подтвердила, что водитель Toyota сел за руль нетрезвым, он задержан. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Источник: Вести



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