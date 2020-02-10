Верховный Суд поддержал закрытие уголовного производства против чиновницы, которая не подала электронную декларацию по религиозным убеждениям

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины поддержал закрытие уголовного производства против чиновницы, которая не подала электронную декларацию по религиозным причинам. Об этом говорится в постановлении суда от 28 января, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

23 ноября 2017 года главный государственный инспектор Монастирищенского отделения Уманской объединенной государственной налоговой инспекции в Черкасской области была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Женщину приговорили к одному году лишения свободы с годовым испытательным сроком за то, что она не подала электронную декларацию за 2016 год.

Апелляциоонный суд Черкасской области 28 января 2019 года отменил приговор суда первой инстанции и закрыл производство из-за отсутствия состава преступления. Чиновница заявляла, что получение электронной цифровой подписи, необходимой для подачи декларации, «противоречит религиозным убеждениям обвиняемой и унижает кк честь и достоинство как верующего человека».

Прокуратура подала кассационную жалобу.

«В кассационной жалобе прокурор… не соглашаясь с решением апелляционного суда и ссылаясь на нарушение уголовного процессуального законодательства и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, просит отменить постановление апелляционного суда и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции», – говорится в постановлении.

Верховный Суд признал доводы прокурора в кассационной жалобе безосновательными.

Судьи считают, что аппелляционный суд пришел к правильному выводу об отсутствии прямого умысла чиновницы на неподачу декларации, так как установил, что обвиняемая является прихожанкой Храма Рождества Пресвятой Богородицы и согласно информации из банка, по своим религиозным убеждениям пользуется текущим расчетным счетом, поскольку как верующий человек отказалась от обработки персональных данных. Она в установленные законом сроки отправила в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию в бумажном варианте.

«Кассационная жалоба прокурора удовлетворению не подлежит», – говорится в документе.

Постановление Верховного Суда не подлежит обжалованию.

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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