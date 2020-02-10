Фестиваль для школьников «Россия. Будущее. Мы!» в Хабаровске перенесут из-за эпидситуации

Фестиваль для школьников «Россия. Будущее. Мы!» в Хабаровске перенесут из-за эпидситуации

10.02.2020, 11:06, Новости дня

Фестиваль для школьников "Россия. Будущее. Мы!" в Хабаровске перенесут из-за эпидемиологической ситуации. Такое решение сегодня приняли в управлении образования администрации города. Причина — высокий уровень распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Военно-исторический фестиваль должен был состояться 10 февраля уже во второй раз. Планировалось, что в торжественном мероприятии примут участие примерно пять тысяч подростков, а также их родители и учителя. Среди почетных гостей фестиваля — члены ветеранских общественных организаций и руководители Восточного военного округа. Местом проведения праздника, на котором школьников торжественно посвящают в юнармейцы, должна была стать "Платинум арена".

Как уже сообщалось, в Хабаровске с сегодняшнего дня вводится масочный режим. По словам замначальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Татьяны Скорик, власти рассчитывают, что это поможет остановить распространение инфекций. Кроме того, среди ограничительных мер — перенос на другие сроки проведения массовых мероприятий. Хабаровск — транзитный город, так что завоз каких-либо инфекций в регион вполне возможен.

На сегодняшний день, по информации Роспотребнадзор, эпидемический порог не достигнут: число заболевших меньше на 14%. Жителей в очередной раз призывают соблюдать элементарные правила личной гигиены.

Текст:
ГТРК "Дальневосточная"

Источник: Вести



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