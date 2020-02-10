В России откроются магазины JYSK — датского конкурента IKEA

IKEA может потерять уникальность в РФ — на наш рынок весной планирует выйти датский мебельный ритейлер JYSK. Обе компании работают примерно в одном сегменте — недорогой и простой мебели, товаров для дома.

JYSK успешно работает в Белоруссии, странах Балтии и теперь выходит на российский рынок. Первые магазины JYSK появятся в РФ в апреле 2020 года.

Датчане начнут выстраивать российскую торговую сеть в Москве. Первые магазины JYSK планируют открыть в ТЦ "Тройка" и в торгово-промышленной зоне (ТПЗ) "Алтуфьево", сообщил "Ведомостям" представитель компании в России.

Компания JYSK уже зарегистрировала в РФ ООО "Юск" — "дочку", которая и будет управлять российским бизнесом датской компании.

В РФ будет открыто примерно 200 магазинов JYSK.

История компании начинается в 70-х годах, когда Ларс Ларсен открыл первый магазин JYSK на полуострове Ютландия 2 апреля 1979 года.

Компания называет себя одной из самых быстрорастущих сетей в мире, и давно стала крупнейшим мебельным ритейлером Дании. JYSK открыла 2800 магазинов в 52 странах мира, а ее оборот достигает 4 миллиарда евро.

Источник: Вести

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