Россия, Иран и Китай решили продолжать военное сотрудничество

Иран, РФ и Китай намерены продолжать сотрудничество в военной сфере и проведение совместных маневров, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Было решено, что такое сотрудничество будет продолжено. Это было важное событие. Воля и решимость трех стран заключается в том, чтобы продолжать в будущем данное сотрудничество», – передает РИА «Новости» слова посла.

Он добавил также, что Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в космической сфере.

«Иран в запуске спутников сейчас прикладывает огромные усилия. Что касается вчерашнего запуска, по внешним признакам он был не очень успешен. Но я хотел бы сказать, что наша воля намного решительнее, и мы будем продолжать наши усилия в данном направлении. Я должен отметить, что мы сотрудничаем с Россией в таких направлениях, как в космических вопросах, по вопросу запусков спутника, и это сотрудничество у нас продолжается», – сказал Джалали.

Он добавил, что он оценивает это сотрудничество как «очень хорошее».

Напомним, совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совместные учения ВМС России, Ирана и Китая, проведенные в Индийском океане и Оманском заливе, были призваны отработать обеспечение безопасности судоходства в регионе.





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