Россия, Иран и Китай решили продолжать военное сотрудничество

Иран, РФ и Китай намерены продолжать сотрудничество в военной сфере и проведение совместных маневров, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
«Было решено, что такое сотрудничество будет продолжено. Это было важное событие. Воля и решимость трех стран заключается в том, чтобы продолжать в будущем данное сотрудничество», – передает РИА «Новости» слова посла.
Он добавил также, что Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в космической сфере.
«Иран в запуске спутников сейчас прикладывает огромные усилия. Что касается вчерашнего запуска, по внешним признакам он был не очень успешен. Но я хотел бы сказать, что наша воля намного решительнее, и мы будем продолжать наши усилия в данном направлении. Я должен отметить, что мы сотрудничаем с Россией в таких направлениях, как в космических вопросах, по вопросу запусков спутника, и это сотрудничество у нас продолжается», – сказал Джалали.
Он добавил, что он оценивает это сотрудничество как «очень хорошее».
Напомним, совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совместные учения ВМС России, Ирана и Китая, проведенные в Индийском океане и Оманском заливе, были призваны отработать обеспечение безопасности судоходства в регионе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Социальная помощь малообеспеченным: проверка выявила нарушения на миллионы гривен / 16 декабря
- В Косово победившие на выборах партии договорились о новом правительстве / 3 февраля
- 47% украинцев считают, что богатство важнее демократии – опрос / 9 декабря
- Водонаева выразила презрение российским многодетным семьям / 25 декабря
- Помпео проводит встречу с Гуайдо в Боготе / 20 января
- Совфед назвал дату рассмотрения закона о введении должности для Медведева / 24 января
- Караулова рассказала о жизни после тюрьмы / 23 декабря
- Автоновости: Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми / 23 января