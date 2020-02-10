Samsung презентовала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара

Компания Samsung презентовала гибкий Galaxy Z Flip в рекламе на церемонии «Оскар». Спустят несколько недель с момента появления инсайдерской информации о приближении времени дебюта новинки от южнокорейского бренда, компания приняла решение остановить споры и показать продукт.
Всего за несколько дней до даты анонса устройства на Galaxy Unpacked производитель показал рекламу Galaxy Z Flip непосредственно на 92 церемонии премии «Оскар». Данный анонс стал подтверждением многих вещей, показанных в боле ранних утечках. При этом ролик позволяет получить более наглядное понимание дизайна устройства при использовании в сложенном виде.
На обратной панели смартфона Galaxy Z Flip расположен дополнительный дисплей, показывающий данные о вызове во время входящего звонка. Таким образом, пользователь получит возможность ответить без раскрытия корпуса девайса. В рекламном видео продемонстрирован аппарат, который раскрыли с углом в 90 градусов. Если положить его на стол, это может быть достаточно удобным для совершения видеозвонков, когда нет желания удерживать девайс в руках.
При этом многие параметры смартфона остаются неизвестными. Портал WinFuture отмечает, что устройство с высокой вероятностью получит процессор Snapdragon 855+, аккумулятор ёмкостью 3,3 тысячи мА•ч, а также 2 модуля базовой камеры. По неподтвержденным данным, Galaxy Z Flip предложат к покупке за $1,4 тысячи. В продаже смартфон должен появиться с 14 февраля. При этом полноценный анонс ожидается уже ближайшие дни.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Певица Нюша показала поющую на «детском языке» годовалую дочь / 9 января
- В Москве задержали двух девушек по подозрению в вымогательстве денег у Никаса Сафронова / 4 января
- Малахов помог встретиться разлученным на 14 лет матери и сыну / 10 января
- Ангелина Вовк сообщила о грядущей свадьбе с Михаилом Куницыным / 17 декабря
- Хотел погасить кредит: житель Карелии обокрал тещу / 21 января
- В Сети показали постеры смартфонов Oppo A91 и A8 / 14 декабря
- Слухи о возможном отречении Елизаветы II опровергнуты / 6 декабря
- Кристина Асмус экстремально похудела на фоне болезни / 6 января