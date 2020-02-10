Оскорбивший Аллу Пугачеву поэт Александр Дементьев попросил прощения

Александр Дементьев, у которого Алла Пугачева купила песню, записал видеообращение с извинениями для певицы. Поэт разместил его на видеохостинге YouTube.

Александр Дементьев сообщал, что из-за сильной нужды в денежных средствах подписал соглашение на прямую продажу песни «На коне» за 150 тысяч рублей. При этом он не получил никаких авторских отчислений за композицию. Как выяснилось впоследствии, соответствующие финансовые доли были присланы, причём достаточно давно. Дементьев подчеркнул, критика в адрес Пугачевой оказалась «полным провалом», а сам он признаёт собственную ошибку.

Как выяснилось, отчисления были переданы на его счет ещё 2 месяца назад, однако узнал он об этом только теперь. Сумма не слишком большая, однако всё равно оказывает ему помощь в сложной жизненной ситуации. При этом сам подписанный договор допускает отсутствие авторских отчислений. Александр Дементьев подчеркнул, что крайне благодарен. Теперь он приносит извинения за ошибку и оскорбления в адрес певицы.

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