Наблюдатели от СНГ оценили парламентские выборы в Азербайджане

Внеочередные парламентские выборы являются важным шагом для укрепления процесса реформ в Азербайджане, сообщил глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский.
«Проведение внеочередных парламентских выборов стало важным этапом на пути активизации реформ в стране. В целом выборы были проведены в соответствии с законодательством Азербайджана», – цитирует РИА «Новости» Гуминского.
По его словам, выборы были «конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов». И хотя наблюдатели зафиксировали несколько мелких нарушений, это никак не повлияло на волеизъявление населения.
«Отдельно хочется отметить работу ЦИК, региональных и местных избирательных участков, которая была на высоком уровне. Были приняты все необходимые меры и, как результат, жалоб от населения не поступало», – сказал Гуминский.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли в воскресенье. Уверенную победу одержала правящая партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым. После обработки 87% протоколов партия может претендовать на 65 из 125 мандатов.
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