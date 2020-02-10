Обвиняемые по «делу Сети» получили от 6 до 18 лет тюрьмы

Обвиняемые по «делу Сети» получили от 6 до 18 лет тюрьмы

10.02.2020, 10:57, Новости дня

Пензенский суд вынет приговоры обвиняемым по  делу «террористического сообщества «Сеть»». Об этом сообщает «Медиазона».

На скамье подсудимых находились семеро человек: 27-летний Дмитрий Пчелинцев, 23-летний Илья Шакурский, 27-летний Арман Сагынбаев, 30-летний Андрей Чернов, 31-летний Василий Куксов, 25-летний Михаил Кульков и 25-летний Максим Иванкин. И обвиняли в организации террористической деятельности или участии в нем.

Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.



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