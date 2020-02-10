Новый смартфон Microsoft Surface Duo замечен на публике

Новый смартфон Microsoft Surface Duo замечен на публике

10.02.2020, 10:52, Новости дня

Осенью прошлого года официально презентовали новый прототип планшета Microsoft Surface Duo.

Данный девайс пока не появился в продаже, однако его уже заметили у одного из пассажиров в поезде. Вместе с тем выявленный экземпляр Microsoft Surface Duo все же получил существенные отличия от прототипа устройства. В частности, новинка имеет переднюю вспышку, тогда как корпус выполнен максимально тонким.

Аппарат оснащен двумя дисплеями с диагональю 5,6 дюйма. Кроме того, в раскрытом виде новинка получила размеры 8,3 дюйма. В сложенном положении предложенный смартфон имеет компактные габариты, которые не вызывают проблем для пользования и хранения гаджета. Официальный выход нового складного смартфона состоится уже к концу нынешнего года.



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