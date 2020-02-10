Ради «стены Трампа» в США взорвали могилы воинов апачей

Для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики американские власти подорвали священные могилы племен североамериканских индейцев апачи в аризонском национальном парке.

По словам члена палаты представителей Рауля Грихальвы, в округе которого находится резервация, взрывные работы идут на холме Монумент Хилл, где индейцы народа папаго (тохоно о’одхам) с честью хоронили погибших в бою врагов – в основном из племен апачей, пишет The Washington Post.

«Я только что вернулся с границы. На этой неделе Трамп взорвал священный для коренных американцев холм на общественной земле, чтобы построить свою расистскую стену», – написал Грихальва в Twitter.

По словам политика, подрывные работы полностью изменили облик холма. В настоящее время строительство стены угрожает существованию 22 памятников археологии. Индейцев, исторически владеющих этими землями, американские власти предварительно не предупреждали о своих планах.

В таможенной и пограничной службы США подтвердили начало работ по строительству стены в национальном парке. «Строительный подрядчик начал контролируемые взрывные работы, готовясь к строительству новой системы пограничных стен, в резервации Рузвельта на горе Монументов. Контролируемые взрывные … будут продолжаться с перерывами до конца месяца», – говорится в сообщении ведомства.

В октябре Трамп показал, какой будет новая стена на границе с Мексикой. При этом, по его словам, даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через стену из отдельно стоящих металлических конструкций на границе с Мексикой.

В то же время Белый дом попросил еще денег на строительство стены на границе с Мексикой. Речь идет о дополнительных 5 млрд долларов.

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