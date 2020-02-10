Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик»

10.02.2020, 10:51, Новости дня

Мосгорсуд огласил оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла оправдательный вердикт в конце января, после чего Аверьянов был освобожден из-под стражи.

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича… за отсутствием состава преступления», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Судья также постановил уголовное дело об убийстве охранника «направить руководителю следственной группы для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Год назад Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.

Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

Напомним, 28 января присяжные заседатели признали бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика