Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Мосгорсуд огласил оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла оправдательный вердикт в конце января, после чего Аверьянов был освобожден из-под стражи.
«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича… за отсутствием состава преступления», – передает РИА «Новости» решение судьи.
Судья также постановил уголовное дело об убийстве охранника «направить руководителю следственной группы для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Год назад Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.
Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.
Напомним, 28 января присяжные заседатели признали бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.
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