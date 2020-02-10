Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Мосгорсуд огласил оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла оправдательный вердикт в конце января, после чего Аверьянов был освобожден из-под стражи.

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича… за отсутствием состава преступления», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Судья также постановил уголовное дело об убийстве охранника «направить руководителю следственной группы для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Год назад Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.

Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

Напомним, 28 января присяжные заседатели признали бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет