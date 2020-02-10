Мнение: Разбор и анализ видео «Перевозка СОУ «Бук» 17.07.2014 в городе Торез»

Развернутое исследование инженера Белялова о фотомонтаже на известном видео "Бук в Торезе".
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Источник: Colonel Cassad
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