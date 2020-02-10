Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

10.02.2020, 10:42, Новости дня

64-летний знаток, магистр игры «Что? Где? Когда?» на российском «Первом канале» Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии изданию Teleprogramma.

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», – заявил он.

Телеведущая Елена Ханга заявила, что размер ее пенсии составляет 23 тыс. руб. ($935). Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. 

Александр Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Он обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трехкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Он также является гроссмейстером телевизионной викторины «Своя игра», многократный чемпион игры «Брейн-ринг».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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