Число зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 130

Число зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 130

10.02.2020, 10:42, Новости дня

Число заразившихся новым китайским коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, достигло 130. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Проведенные исследования показали 60 новых случаев заражения. Таким образом, за сутки число заболевших почти удвоилось – 9 февраля зараженных было 70.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По состоянию на 6 февраля, инфицированных среди украинцев не было.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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