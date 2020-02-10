Ветер, мокрый снег и метель. В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

Ветер, мокрый снег и метель. В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

10.02.2020, 10:42, Новости дня

10 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий. Об этом проинформировали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», – рассказали в пресс-центре.

В ГСЧС добавили, что в Киеве и Киевской области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). Кроме того, 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень), сообщили в ведомстве. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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