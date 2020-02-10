Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

10.02.2020, 10:31, Новости дня

Международная обстановка становится более турбулентной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам МИД РФ с Днем дипломатического работника.

В поздравительной телеграмме глава государства назвал работу российских дипломатов на сирийском направлении эффективной. Также он отметил, что достигнуты ощутимые результаты в деле развития ЕврАзЭС и ОДКБ. Укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, странами Евразии, Латинской Америки и Африки.

Вместе с тем сложная международная обстановка требует активных действий, направленных на обеспечение стабильности и формирование справедливого миропорядка. Поэтому РФ нужно в полной мере использовать позиции в Совбезе ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, "Большой двадцатке" и других многосторонних структурах.

Также, по словам Путина, важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. Безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, что особенно актуально в связи с 75-летием Победы.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика