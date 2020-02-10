Хоккеисты Польши оставили Казахстан без Олимпиады

Хоккеисты Польши оставили Казахстан без Олимпиады

10.02.2020, 10:31, Новости дня

В Казахстане завершился олимпийский отборочный турнир четырех хоккейных сборных, которые оспаривали путевку на Олимпийские игры 2022 года. Хозяева льда были безоговорочными фаворитами, но неожиданно уступили в решающем матче команде Польши – 2:3.

Представители Казахстана и Польши уверенно победили соперников из Нидерландов и Украины, словно заочно соревнуясь друг с другом перед очным матчем: хозяева победили голландцев (7:1) и украинцев (8:1), а поляки добились побед над Страной тюльпанов (8:0) и "жовто-блакитными" (6:1).

А вот решающий матч прошел не вполне по сценарию наших восточных соседей, чья сборная была составлена из игроков Континентальной хоккейной лиги. Казахстанцы пропустили два гола, постоянно были в роли догоняющих, но в итоге не догнали соперника, проиграв с разницей в один гол. В ничего не значащей заключительной игре турнира Украина обыграла Нидерланды – 3:0.

Источник: Вести



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