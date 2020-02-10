Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Таким образом, местные владельцы устройств уже могут опробовать обновление, которое предусматривает новые опции и возможности для аппарата. Кроме того, в скором времени также состоится выход аналогичной прошивки для смартфонов, которые зарегистрированы в Европе.
Еще с осени прошлого года началось первое тестирование обновленной прошивки, тогда как уже к январю прогнозировали выход в пользование. Также воспользоваться обновленной оболочкой уже могут на территории Индии. Остальные регионы получат возможность скачивания прошивки в скором времени, но пока производитель не называет точные сроки выхода.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мединский с сарказмом воспринял желание создателей фильма «Дау» судиться / 16 января
- В Запорожской области произошло массовое ДТП с двумя авто полиции и машиной «скорой помощи» / 13 января
- В ОАЭ одобрили выдачу туристических виз на пять лет / 6 января
- Жулин оценил карьерные перспективы Загитовой / 14 декабря
- ДНР заявила о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ / 23 января
- Моряки с греческого танкера похищены в Камеруне / 31 декабря
- Энистон показала фото с 86-летним отцом / 27 декабря
- Как Россия возвращается на Шпицберген / 9 февраля