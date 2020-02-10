Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.

Таким образом, местные владельцы устройств уже могут опробовать обновление, которое предусматривает новые опции и возможности для аппарата. Кроме того, в скором времени также состоится выход аналогичной прошивки для смартфонов, которые зарегистрированы в Европе.

Еще с осени прошлого года началось первое тестирование обновленной прошивки, тогда как уже к январю прогнозировали выход в пользование. Также воспользоваться обновленной оболочкой уже могут на территории Индии. Остальные регионы получат возможность скачивания прошивки в скором времени, но пока производитель не называет точные сроки выхода.

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