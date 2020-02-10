Стали известны подробности о погибших при столкновении катеров в Таиланде российских детях

Погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети – брат и сестра из Челябинской области, сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

«Погибшие дети, девочка шести лет и мальчик 12 лет, – брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская, российское следствие выяснит обстоятельства столкновения туристических катеров на Пхукете.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет», – сказала она.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ», – добавила Марковская.

По ее словам, количество погибших и пострадавших уточняется.

Инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из РФ шести и 10 лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России.





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